بغداد تودع الصبات الكونكريتية في سيطرة 75 عند مدخلها الجنوبي (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي قيادتنا بالاشتراك مع كتيبة المشاة السابعة عشر بتأهيل سيطرة (٧٥) ضمن الجنوبي للعاصمة، حيث تم رفع الكتل الكونكريتية والانقاض والمشوهات عن اكتاف الطريق الرئيسي ومحيط السيطرة التي تعيق انسيابية حركة العجلات.وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء بمشاركة عدد من المعدات الهندسية والآليات الاختصاصية بوتيرة عالية من اجل انجاز العمل بالسرعة الممكنة".