"لغم" يحول سفرة الى فاجعة بالبصرة.. الضحايا 6 اشخاص من عائلة واحدة

وذكر المصدر لـ نيوز، أن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 4 اخرين من عائلة واحدة بسبب انفجار لغم حربي عليهم"، مشيرا الى ان "العائلة كانت في سفرة إلى بر الرميلة الشمالية".ولفت الى ان "اغلب المصابين أطفال"، مبيناً ان "المخلفات تعود إلى حرب الثانية".