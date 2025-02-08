فضيحة أكاديمية في جامعة البصرة.. أستاذ جامعي يهدد زميلته: اكتسحتينا!

وجاء في رسالة التهديد التي وُجّهت إلى الدكتورة، ما نصه: "دكتورة اذا ما تخلين اسمي بالبحوث راح تنشرينها مراح تشوفين لا دراسات ولا بروفية بالمستقبل.. شأتي أم أبيتي، راح أرجع رئيس ترقيات وأقطع كل الامتيازات عنج".وأضاف: "انتِ اكتسحتينا.. تريدين تصيرين أعلى مني يا كاع اخذيني وطميني".وأتم هذا الشخص رسالته بعبارة تهديدية، قائلاً: "انتِ مخيّرة، تشتغلين وياي تربحين، متشتغلين وياي تخسرين!".