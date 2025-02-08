مصرع شخص بحادث سير في الرمادي

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق السريع في مدينة تسبب بمصرع شخص".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.