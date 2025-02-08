نائب: مصفى كربلاء يعاني من سوء إدارة وخسائر كبيرة تستدعي تحقيقا

وأكد نغيمش في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، أن "المصفى مضطر لتخفيض الإنتاج بسبب قلة الخزانات، وهو ما يستدعي فتح تحقيق واسع في هذا الملف".وأضاف نغيمش أن "الشركة المشغلة للمصفى دخلت في عدة مشكلات"، معربًا عن تفاجئه بإحالة تشغيل إلى شركة تحوم حولها استفهامات".وأشار إلى أن "هذه الشركة اعتمدت على عمالة هندية، حيث يتقاضى العامل الهندي الواحد 600 دولار".ولفت النائب إلى أن "المشاكل في المصفى تسببت بخسائر كبيرة للعراق، رغم عدم وجود أرقام دقيقة لحجم الخسائر"، مؤكدًا على "ضرورة إحالة ملف إلى هيئة للتحقيق في أسباب الفشل الإداري والمالي".وفيما يتعلق بملف الطاقة، وصف نغيمش قرارات الرئيس الأميركي "بالخطرة"، لكنه ألقى باللوم على الحكومات العراقية المتعاقبة، التي فشلت طوال 20 عامًا في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء.وأوضح أن "العراق يحتاج إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، منها 50 مليونًا تستورد من إيران و20 مليونًا من تركمانستان".وبين أن "استيراد الغاز من قطر سيحتاج على الأقل إلى عامين لإنشاء المنصات، و36 شهرًا للربط الكهربائي مع السعودية، ما تعقيدات كبيرة في تأمين مصادر الطاقة البديلة".وفي سياق آخر، كشف نغيمش عن تقرير رسمي يثبت تهريب 280 ألف برميل نفط يوميًا من كردستان.