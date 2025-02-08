الكشف عن وفاة نزيل في سجن البصرة المركزي

كشف العليا لحقوق الإنسان في البصرة، السبت، عن وفاة نزيل في سجن المركزي.

وقال المكتب في بيان، إنه "يتابع التقرير الطبي بوفاة أحد النزلاء تولد 1975 في سجن المركزي ومن اهالي محافظة والمحكوم بالمؤبد وقد حصلت الوفاة في مستشفى التعليمي".

وطالب المكتب بـ"تعزيز المركز الصحي في سجن الى مستوى ردهة الطوارئ"، كما بـ"تعزيز بكافة احتياجاتها للعدد الكبير من النزلاء من الكبار الرجال والنساء والاحداث".