ازدحامات لعشرات الكيلومترات والعقد المرورية بكل مكان.. شوارع بغداد الان

وسجل محمد القاسم وسريع المطار والقادسية وكذلك قطر الندى وجسر الجادرية أطول ازدحامات على الاطلاق في حركة المرور ببغداد.وجاءت خارطة المرور في كالاتي:البياع من الخيزران (السيدية) لغاية مطارحلة من مجسر الوليد لغاية جامع ام الطبولقطر الندى وجسر الجادريةالمعتز البياعمطار وسريع القادسيةالأردن من العامرية لغاية ساحة النسوروجسر أبو غريب لغاية حي المنصورأبو جعفر المنصورالرواد وشارع المنصور لغاية معرضالنقابات وشارع البيجية14 رمضان من مجسر 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل/ الاسكانالبدالة من مجسر براثا وشارع 14 تموز من مرور الكرخ ويلتقي الازدحامان عند بدالة الكاظميةكورنيش الاعظمية وساحة عنتر وشارع المشاتل ونفق النداءجسر الصرافية والشارع المحاذي للنهر بين كورنيش الاعظمية وجسر الصرافيةالمغرب وشارع الوزيرية لغاية مجسر باب المعظمنفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجسر باب المعظم وازقة كراج باب المعظم ومدينة الطب بالكاملالشيخ عمر وشارع الكيلاني وشارع الرشيد وساحة الخلانيبور سعيد ومجسر قرطبةالنضال والسعدونسعد بن ابي وقاص وشارع الصناعة و52 ومجسر العلوية ومجسر الربيعيفلسطين وسريع القناة حول نصب الشهيدمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضةموسى بن نصير وكرادة خارج ازدحامات متقطعة وطريق معسكر الرشيدقطر الندى وجسر الجادرية وجسر الطابقين والمعلق وساحة الطابقين ازدحامات متصلةالمصافي