الغت "حظر النخيل والفاكهة" وستملّك البساتين.. قوانين زراعية ستدخل حيز التنفيذ في العراق

وقال الخزعلي ان "مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة"، موضحاً أن "هناك فقرة مهمة في تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص".وأشار الخزعلي إلى أن "القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024"، مبيناً أن "القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية".وأوضح أن "القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، وما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما"، مبيناً أنه "بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد".وتابع الخزعلي، أن "تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية"، فيما أشار الى ان "أهم ما يتميز به الجديد 24 لسنة 2024؛ إطالة مدة التعاقد في إيجار الأراضي الزراعية، والسماح بإنشاء البساتين على أن تكون قطعة واحدة غير مجزأة، ويكون التمليك بعد خمس سنوات لبساتين النخيل بمساحة لا تقل عن عشرة دوانم، وكذلك بساتين الزيتون والحمضيات والسدر، وهذا سوف يعطي ثقة كبيرة للفلاح للتمسك بأرضه"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.