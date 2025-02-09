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المفوضية تباشر بتوزيع المكافآت المالية لهذه الفئة
محليات
2025-02-09 | 08:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,626 مشاهدة
السومرية
نيوز - محلي
أعلنت
المفوضية
العليا
المستقلة
للانتخابات، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع أجور موظفي اقتراع انتخابات مجالس المحافظات 2023.
وقالت
المفوضية
في بيان تلقته
السومرية
نيوز، "إلى جميع موظفي الاقتراع الذين شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير لصبركم وتحملكم فترة الانتظار، فقد كنتم دومًا سندًا للمفوضية والوطن، ومصدر قوة لإنجاح العملية الانتخابية".
وأضافت "تمت المباشرة بتوزيع مكافآتكم بعد حصول موافقة
وزارة المالية
على صرفها نقدا، حيث سيتم توزيعها عبر الخزائن في
بغداد
والمحافظات، للمبالغ التي سبق وان تم تحويلها إلى حساب
وزارة المالية
في آب/ 2024 وكانت العقبة بتوزيعها هو اشتراط الوزارة بان يكون الصرف عن طريق الايبان وبطاقة الكي كارد وبعد المراسلات وافقت مشكورة على صرفها نقدا (كاش)".
وتابعت "نؤكد حرصنا الدائم على حقوقكم ونعبر عن امتناننا لجهودكم الكبيرة في خدمة العملية الديمقراطية".
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