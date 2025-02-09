المفوضية تباشر بتوزيع المكافآت المالية لهذه الفئة

نيوز - محلي

أعلنت العليا للانتخابات، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع أجور موظفي اقتراع انتخابات مجالس المحافظات 2023.



وقالت في بيان تلقته نيوز، "إلى جميع موظفي الاقتراع الذين شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير لصبركم وتحملكم فترة الانتظار، فقد كنتم دومًا سندًا للمفوضية والوطن، ومصدر قوة لإنجاح العملية الانتخابية".

وأضافت "تمت المباشرة بتوزيع مكافآتكم بعد حصول موافقة على صرفها نقدا، حيث سيتم توزيعها عبر الخزائن في والمحافظات، للمبالغ التي سبق وان تم تحويلها إلى حساب في آب/ 2024 وكانت العقبة بتوزيعها هو اشتراط الوزارة بان يكون الصرف عن طريق الايبان وبطاقة الكي كارد وبعد المراسلات وافقت مشكورة على صرفها نقدا (كاش)".

وتابعت "نؤكد حرصنا الدائم على حقوقكم ونعبر عن امتناننا لجهودكم الكبيرة في خدمة العملية الديمقراطية".