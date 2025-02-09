التاهوات والاندكروزر تثير جدلاً كبيراً في الانبار

نيوز – محلي

اثارت العقودُ التي ابرمها محافظُ لشراءِ سياراتٍ بقيمةِ سبعةِ ملياراتِ دينارٍ جدلاً كبيراً سيما أنها تأتي في ظلِ أزمةٍ اقتصاديةٍ يعيشُها البلد.

فيما اعتبر اهالي ان "تلك المبالغَ يمكنُ أن تحلَ اغلبَ مشاكلِ المحافظة".

وبحسب وثائق فان العقود تشمل شراء خمس وعشرين سيارة تاهو ولاندكروزر في العام 2024، بالاضافة لشراء عدد غير محدد من مركبات تويوتا راف فور، حيث ان مبلغ شراء هذه العجلات حدد انفاقه من الاموال المخصصة لموازنة اعادة الاستقرار في .

وجاء ذلك في خطوة اثارت جدلاً واسعاً خاصةً بظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، فضلا عن الحاجة الماسّة لتوجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية.

واعتبر اهالي أن "هذا الامر يمثل سرقة كبيرة للمال العام، سيما في ظل توقف صرف التعويضات للاهالي المتضررين من تنظيم منذ سبع سنوات".

واكدوا ان "نصف المبلغ المخصص لشراء السيارات يمكن أن يحل الكثير من المشاكل الخدمية وقضايا المواطنين خاصة في ملف صرف تعويضات المهدمة منازلهم إثر الحرب على ناهيك عن توفير الماء والكهرباء للمناطق".