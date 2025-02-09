وفاة نزيل في سجن العمارة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "نزيلا في سجن المركزي توفي بسبب ارتفاع ضغط الدم".

وأضاف المصدر أن "النزيل محكوم على المادة 28"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.