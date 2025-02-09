في المحمودية.. انتقد الواقع الخدمي السيء بالتواصل الاجتماعي لتواجه دعوى قضائية

نيوز – محلي

في اجراءٍ صادمٍ وغريبٍ، تقوم بلديةُ المحمودية برفع "دعوى قضائيةً" على ايِ ٍ ينتقدُ واقعَها الخدمي السيءَ الذي تشهدُه منذ سنوات.

حيث لا يمكن انتقاد واقعها الخدمي والا سيتعرض المنتقد للسجن، فالمواطنين ناشدوا التواصل بعد عجزهم من البلدية.

والمحمودية ظاهرها يحاكي مدينة عادية وداخلها يعاني من واقع خدمي مأساوي مرير، فبمجرد ان تدخل من احد الشوارع الرئيسة للمحمودية نحو ازقتها الفرعية، تصدم بحالة الاهمال الكبير التي دفعت بالاهالي للخروج والتظاهر امام دائرتها البلدية

ومضت سنوات وهذه المنطقة التي صرفت عليها مئات الملايين تشهد وضعا خدميا سيئا في الواقع، اما على المواقع فهي اشبه بنيويورك كما تظهر فيديوهات البلدية التي تنشر على صفحات البلدية.