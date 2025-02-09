اعتقال مخمور يعتدي على المارة في الناصرية

نيوز – محلي

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن القبض على يعتدي المارة في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ تلقى بلاغا حول وجود شخص يعتدي على المارة ".

وأضافت انه "على الفور تم القاء القبض على المتهم (ض.ع.ع) تولد 1993 واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرة الى انه "تم توقيفه وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".