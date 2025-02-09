أكثر من 46 مليون نسمة.. تحديد موعد الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد السكاني

نيوز – محلي

حدد وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الأحد، موعد الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن، مبينا ان عدد سكان في يوم 10/12/2024، بلغ 46 مليون و122 الفاً.

وقال تميم في له خلال حوارية نظمتها مؤسسة نارام سين للحوار والتنمية، تحت عنوان (منهجية وزارة التخطيط في بناء تنمية مستدامة لعراق مقتدر) نشرتها الوكالة الرسمية وتابعتها نيوز، إن "وزارة التخطيط وصلت للجميع بالتعداد السكاني ونسقنا مع الأمم المتحدة والخبراء العالميين".

وتابع تميم أن "من أصعب البرامج التي تنفذها التعداد السكاني واصطدم التعداد بصعوبات مالية وسياسية واجتماعية، وتعاقدنا مع شركة نوكيا لإنشاء مركز بيانات وهو من اكبر المراكز في ووزارة الاتصالات فاتحتنا مع أجل التعجيل في عقد فادفون".

ونوه "في يوم 24 شباط الحالي سنعلن عن النتائج النهائية للتعداد السكاني"، مشيرا إلى ان "معدل النمو في التعداد السكاني 2.53% ونسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث بحسب التعداد، وسكان المدن يشكلون ثلثي سكان العراق، ونسبة فقر المحافظات في 2024 كان 17.5% وهو تراجع جيد لأنه كان معدل الفقر أعلى".

وأوضح تميم، أن "محافظة المثنى ما تزال تتصدر نسبة الفقر 40‎% بين المحافظات وبابل في المرتبة الثانية، والبصرة نسبة الفقر فيها 27.5‎% ونصف، فيما الأنبار 22‎%، وبغداد 13%".

وبين تميم أن "عدد سكان في يوم 10/12/2024، بلغ 46 مليون و122 الفاً، وحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نفذت ما وعدت به".