هل يؤثر تأخير جداول الموازنة على توزيع الرواتب.. المالية النيابية تٌجيب

وقال كوجر في حديث إن " موعد وصول جداول الموازنة إلى لا يزال مجهولاً لغاية الان بحسب الصحيفة الرسمية".وتابع، ان "الرواتب مؤمَّنة كمبالغ وكسيولة، ولا يوجد حتى الآن أيُّ تأخيرٍ في توزيعها".