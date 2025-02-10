خريجو المجموعة الطبية يتظاهرون في النجف للمطالبة بالتعيين (صور)

المهن الصحية،ت تظاهرة، النجف، وقال مراسل نيوز، إن عددا كبيرا من خريجي المجموعة الطبية تظاهروا اليوم أمام دائرة صحة محافظة الأشرف.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بتضمين تعيينهم ضمن موازنة 2025.