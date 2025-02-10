بغداد وأربيل تتفقان على معادلة رواتب المتقاعدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاتفاق جاء عقب اجتماع مشترك بين الجانبين في اليوم والذي كان مخصصًا لمناقشة تنفيذ رقم (9) لسنة (2014) الخاص بالتقاعد الموحد في العراق".وبحسب البيان، تضمنت المناقشات تنسيق جهود الجانبين لـ"توحيد المعادلة بين المتقاعدين في الإقليم والموظفين المتقاعدين في الحكومة الاتحادية".وأضافت الوزارة أنه "بموجب الاتفاق، تقرر أن تكون معادلة الرواتب التي تم تنفيذها في إقليم في تموز 2024 للمتقاعدين المدنيين مماثلة لتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الفيدرالية"، مؤكدة على أن "المعادلة ستنفذ بشكل موحد بين الطرفين، دون أي تعديل إضافي".