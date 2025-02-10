العدل تعلن إطلاق 14 خدمة عقارية جديدة في تسجيل عقاري الكاظمية

وقالت مدير عام الدائرة، ابتسام رحيم الساعدي، في بيان ورد لـ نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل، شواني، بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع عمليات الحصول على الخدمات العقارية، وهي جزء من الجهود الحكومية الرامية إلى الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها".وأضافت الساعدي، أن "الخدمات الجديدة تضمنت: المساطحة، والمبادلة، والرهن الحيازي، وتسجيل التسقيف، وتأشير حقوق الارتفاق، والصلح، وتسجيل الوقف، وخدمات الاستيلاء، والتوزيع، والمغارسة، والاستملاك الإداري، وقسمة الجمع أو قسمة التفريق، والمزايدة، والاستملاك العقاري، وتصحيح الصنف، وتصفية الوقف. ويمكن للمواطنين الوصول إلى هذه الخدمات عبر الدخول إلى بوابة "أور"، واختيار الخدمات المتعلقة بوزارة العدل، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة للحصول عليها".