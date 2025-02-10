الصحة النيابية تدعو المالية للإسراع بتخصيص درجات وظيفية لذوي المهن الطبية

وقالت النائب الاول لرئيس اللجنة سهام في بيان ورد لـ نيوز، إن "موضوع تعيينات ذوي المهن الطبية اخذ حيزا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال استمرارهم بالتظاهرات"، مشيرا الى ان "وزارة المالية ملزمة اليوم بإطلاق الدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية" .واضافت ان "وزارة رفعت قبل أيام كتابا رسمياً بينت فيه بان لديها عدد كبير من الدرجات الوظيفية في حركة الملاك، لكن لم تستجب للأمر"، مبينة ان "وزارة المالية هي المعنية الوحيدة اليوم بتخصيص الدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية".