بالصور.. حريق يطال "كرفانات" وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باندلاع حريق داخل "كرفانات" في ابو نؤاس وسط .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة لنادي المهندس لمديرية المعدات الفنية ضمن شارع ابو نؤاس". أدناه صور متداولة للحريق..