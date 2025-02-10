ضبط أدوية مهربة في النجف

وقالت الوكالة في بيان، "بجهود استثنائية لوكالة للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، فقد رصدت مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الأشرف معلومات تفيد بوجود متهم بحوزته كميات كبيرة من الأدوية المهربة (ممنوعة التداول) يروم ادخالها الى قادماً من خارجها".

وأضاف البيان "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص واستنفار الجهد الاستخباري والفني، حيث تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط الأدوية التي بحوزته بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".