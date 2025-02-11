بغداد الآن.. اختناق غالبية مناطقها: لا تسلكوا هذه الطرق

نيوز – محلي

تشهد العاصمة منذ صباح اليوم الثلاثاء، ازدحامات خانقة في اغلب شوارعها الرئيسية وحتى الفرعية منها، في موقف يومي اعتاد البغداديون عليه.

وجاءت خارطة الازدحامات في شوارع العاصمة صباح اليوم الثلاثاء كالاتي: الجسر الدوار مزدحم مزدحم الائمة مغلق للصيانة السنك مزدحم الأحرار مزدحم الجمهورية مزدحم باب المعظم مزدحم الصرافية مزدحم الدورة مزدحم محمد مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسّر العلوية مزدحم مجسّر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم الجادرية مزدحم الطابقين مزدحم القادسية باتجاه مزدحم الربيع مزدحم الصليخ مزدحم مجسّر الشعب مزدحم البنوك مزدحم شارع المشاتل باتجاه ع نتر مزدحم منطقة العلاوي مزدحمة تقاطع ميسلون مزدحم شارع مطار مزدحم شارع الجمعية مزدحم الكرادة داخل مزدحمة تقاطع المسبح مزدحم شارع مطار مزدحم باب المعظم مزدحم شارع السعدون مزدحم نفق الزيتون مزدحم شارع دمشق مزدحم شارع الأردن مزدحم شارع المنصور مزدحم تقاطع براثا مزدحم شارع الجوازات مزدحم





