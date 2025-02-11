احباط محاولة تهريب ادوية متنوعة في ام قصر الشمالي

نيوز – محلي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن احباط محاولة تهريب ادوية متنوعة في منفذ ام قصر .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين حجم (40) قدم ، خارج الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي ( أدوية بشرية متنوعة، شواصي دراجات نارية) معدة للتهريب، مخبأة خلف المواد المصرح بها في المعاملة الكمركية المنجزة ".

وأضافت انه "تم إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة ام قصر لغرض عرضها على التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".