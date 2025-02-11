عطلة الخميس في هذه المحافظة

نيوز – محلي

قرر مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس القادم.

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس القادم". وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة الزيارة الشعبانية المباركة".

