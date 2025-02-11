الكشف عن لغز جريمة غامضة راح ضحيتها منتسب امني في البصرة

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك لغز جريمة غامضة راح ضحيتها منتسب امني بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف مباشر من قائد شرطة محافظة اللواء عبدالرضا السعد، تمكنت قيادة شرطة محافظة من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة راح ضحيتها أحد منتسبي / شرطة الطاقة في الزبير، إثر تعرضه لضربات قاتلة على رأسه".

وأضاف "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم مكافحة الإجرام وقسم التقنيات والمعلوماتية، حيث عمل الفريق على جمع المعلومات وتتبع الأدلة وتحليل المعطيات المتوفرة. وبعد جهود مكثفة، تم تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه".

وأكدت انه "في عملية نوعية نُفذت فجر اليوم، نجح فريق العمل في إلقاء القبض على الجاني وضبط السيارة المستخدمة في الجريمة"، لافتة الى انه "خلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة".

وأوضح انه "اعتدى على المجني عليه أثناء مشاجرة بينهما، قبل أن يفر من المكان"، موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث سيُحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".