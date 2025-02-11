تفجير في بغداد اليوم

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة لمخلفات حربية بالساعة 1600 (4 عصراً) لغاية الساعة 1800 (6 مساء) اليوم الثلاثاء ضمن مقتربات مطار الدولي العاصمة ".