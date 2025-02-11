الأطباء والمحامين ينضمون إلى المعتصمين في السليمانية (صور)

نيوز – محليات



شهدت محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، انضمام العشرات من الأطباء والمحامين إلى خيام الاعتصام التي ينظمها الموظفون المضربون عن الطعام، احتجاجاً على استمرار أزمة الرواتب والمشاكل العالقة بين حكومتي وأربيل.







وأصبحت الحياة في مدينة شبه معطلة، نتيجة اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور فضلا عن المؤسسات الأخرى.







ووثقت صور حصلت عليها نيوز، انضمام الأطباء والمحامين إلى المعتصمين في السليمانية:وأصبحت الحياة في مدينة شبه معطلة، نتيجة اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور فضلا عن المؤسسات الأخرى.