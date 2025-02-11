التربية تنشر ضوابط اختبارات التسريع للعام الدراسي 2024 - 2025

وذكر بيان للوزارة، ان "ضوابط وتعليمات التقديم لاختبارات التسريع للعام الدراسي 2024 - 2025، تتضمن ان يقدم التلميذ والطالب الراغب في اداء الاختبار طلب المشاركة بعد اعلان النتائج النهائية للدور الاول بعشرة أيام، وستُهمل اي معاملة لا تتضمن او تتطابق مع الفقرات الآتية:-* بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، ان يكون التلميذ من تولد (٢٠١٤ ولغاية ٢٠١٥/١/٣١) ولا يقل معدله العام عن ( ۹۸) في الدروس التي يؤدي فيها الامتحانات التحريرية عدا الدروس اللاصفية التربية الرياضية /التربية الفنية والنشيد ، ويخضع طلاب الصف الثاني المتوسط للضوابط ذاتها على ان يكون الطالب تولد (۲۰۱۱ ولغاية ۲۰۱۲/۱/۳۱) .* أما طلب الصف الخامس العلمي، فلا يقل معدل الدرجات النهائية عن ( ٩٦) ولكل درس من الدروس وللمواد الموضحة في الاستمارة المرفقة، على ان يكون تولد الطالب المشمول بنظام التسريع من (۲۰۰۸ ولغاية ۲۰۰۹/۱/۳۱)، مشيرا الى ان ستقوم بنشر موعد ومكان الاختبارات لاحقا، مع التأكيد بالتقيد بالضوابط المرافقة في الادنى مع استمارة التقديم لاختبارات التسريع و بدون إستثناء".