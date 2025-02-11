البصرة.. سائق عجلة نفايات ينهي حياته باطلاقة نارية

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شاباً أقدم على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه بواسطة مسدس كولمبي في منطقة القبلة بمحافظة البصرة".وأشار المصدر الى ان "الشاب يعمل سائقاً بعجلة نفايات".