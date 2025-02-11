ضابط مرور يسجل مخالفة لسيارة متوقفة على الرصيف وصاحبها ينتفض (فيديو)

وقام صاحب العجلة بتصوير فيديو يوثق مكان وقوف عجلته ولحظة تسجيل ضابط المرور المخالفة فيما الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه القضية.وقال صاحب الفيديو: ان المكان يحتوي على محلات والعديد من السيارات متوقفة لغرض التسوق وهو واقف في السايد الأول، موثقاً ارقام عجلة المرور التي قامت بتسجيل مخالفة ضده.وطالب مواطنون وناشطون عبر خاصية التعليق الجهات المعنية بتخليصهم من الإجراءات المرورية المغالطة في الكثير من الأحيان، حيث وصفوا الامر بأنه اتاوات تؤخذ من المواطن حتى وان كان غير مخالف.