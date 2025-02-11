المئات يتظاهرون في الديوانية احتجاجا على عدم توفير الخدمات

وقال مراسل في المحافظة، إن المئات من أهالي منطقة ام في يتظاهرون احتجاجاً على عدم التزام الحكومة المحلية بتوفير الخدمات للمنطقة بعد الوعود التي اطلقتها في أوقات سابقة، بحسب قولهم.

أدناه صور بعدسة للمتظاهرين..