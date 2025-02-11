السوداني يوجه بالتحقيق بشأن وفاة طفلين في فتحة صرف صحي

وذكر بيان لمكتب ورد لـ نيوز، ان الأخير "وجّه بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وفاة طفلين بعد سقوطهما في فتحة صرف صحي قرب أحد المشاريع في بغداد".وشدد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "محاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذا الحادث".وفي وقت سابق، سقط طفلين في فتحة للصرف الصحي قرب احد المشاريع في .