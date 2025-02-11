في الأنبار.. كشف أولي لمقبرة جماعية تضم رفات عدة

أعلنت مؤسسة الشهداء، الثلاثاء، عن إجراء كشف أولي لمقبرة جماعية تضم رفات عدة في ناحية الصقلاوية بمحافظة .

وقالت المؤسسة في بيان، "تنفيذا للمهام الموكلة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين وبموجب احكام المادة رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥، وبناءً على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي ومتابعة مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين ضياء كريم الساعدي أجرت كوادر الكشف الفني الاولي للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً في محافظة قضاء ناحية الصقلاوية".

وأوضح رئيس الفريق الوطني للمقابر الجماعية ضرغام كامل، أنه "تم اجراء كشف فني على المقبرة الجماعية التي ارتكبت من قبل ازلام النظام البائد وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي"، مشيراً الى ان "الضحايا المكتشف جثامينهم تضمنت رجالاً ونساءً وان عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة وبعدد يتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ شخصا بكل وجبة".



وأضاف أنه "بعد عمليات الكشف الاولي للمقبرة ظهرت عدة رفات لاكثر من خمس أشخاص كانوا مدفونين بشكل مخالف لاحكام الشريعة الإسلامية"، مؤكداً ان "جميع اعمال الكشف والتوثيق تمت برفقة حماية القوات الامنية الماسكة للارض".