انفجار مخلف حربي على 5 اطفال شمال البصرة

وقال المصدر لـ نيوز، أن "مخلفاً حربياً انفجر على 5 اطفال بمنطقة الغميج في قضاء شمال البصرة".وأضاف، أن "إصابات الأطفال مختلفة بأجسامهم لكنها ليست خطرة"، مشيرا الى ان "المخلفات تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية".