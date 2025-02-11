عليها اثار إطلاق نار بالرأس.. العثور على جثة رجل شمال شرق بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة الحسينية، وتوجهت قوة امنية الى مكان الحادث وعثرت على جثة رجل تولد 85 وعليها إطلاق نار بمنطقة الرأس".وأضاف، أنه "تم رفع الجثة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".