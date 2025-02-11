انتحار شاب شنقا شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار شاب باسلوب شنق نفسه داخل غرفته في منزله ضمن منطقة شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر أنه "حسب ادعاء ذويه يعاني من حالة نفسية".