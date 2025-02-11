بالصور من النجف.. نشر الورود في مرقد الإمام علي

شهد مرقد الإمام علي (ع) في محافظة النجف، نشر الورود بمناسبة زيارة النصف من .

وكانت محافظات عدة قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، بمناسبة النصف من ذكرى ولادة الامام (عج). أدناه صور من العتبة العلوية..