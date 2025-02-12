توجيه جديد من التعليم بشأن الترقيات العلمية للتدريسيين

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "النظام الإلكتروني الذي تديره وتشرف عليه دائرة البحث والتطوير سيتيح للمشمولين بالترقية العلمية من أعضاء الهيأة التدريسية في كافة التشكيلات متابعة معاملة ترقياتهم".وتابع، ان "النظام سيعزز شفافية الإجراءات ونزاهتها وسلاسة إنجازها على وفق سياق تبسيط الإجراءات الحكومية".