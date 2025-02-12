إيقاف ترويج معاملات البطاقة الوطنية في هذا الموعد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم ايقاف استلام وترويج معاملات المواطنين الخاصة بمنظومة ليوم الخميس الموافق ١٣ شباط ٢٠٢٥".وتابع، ان "الإيقاف سيتم من اجل لإجراء تحديثات على النظام، كما سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق ١٦ شباط ٢٠٢٥، ونهيب بالمواطنين الكرام أخذ هذا التنويه بعين الاعتبار لتجنب أي تأخير أو تعطيل لمعاملاتهم".