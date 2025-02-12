تربية واسط تقرر إلغاء عطلة الخميس لهذه المدارس (وثيقة)

وقالت المديرية في وثيقة وردت لـ نيوز، إن "تربية قررت إلغاء يوم غد الخميس للمدارس التي تجري فيها امتحانات للمؤجلين".وأضافت المديرية، أن "الدوام سيستمر وفقا للجدول المعلن من قبل المدارس".