بسبب تهالك الانبوب الرئيسي.. تسرب للغاز في صلاح الدين (صور)

وقال في تصريح لـ نيوز، ان "سبب تسرب هو تهالك في انبوب ضخ الممتد من حقل عجيل ضمن الحدود الادارية لمحافظة والذي يبلغ طوله 106 كم تقريبا وبقطر 30 انج الى شركة غاز في كركوك".وأضاف: "بعد مع مدير عام شركة نفط حيث تم تشكيل فريق مشترك وتم ايقاف الضخ فوراً مساء الثلاثاء وباشرت كوادر الصيانة في هيئة الحقول وشركة نفط بإصلاح المتضرر من الانبوب".