محافظتان جديدتان تعطلان دوام الغد

وذكر مجلس محافظة المثنى في بيان ورد لـ نيوز، أنه "يعلن مجلس محافظة المثنىعن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الخميس الموافق 2025/2/13 بمناسبة الزيارة الشعبانية المباركة".من جانبه أشار مجلس محافظة صلاح الدين، في بيان، أن "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي غداً في أقضية الطوز وآمرلي وبلد والدجيل بمناسبة الزيارة الشعبانية".وفي وقت سابق، أعلنت العديد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم غداً الخميس بمناسبة النصف من شعبان، منها (كربلاء، واسط، البصرة، بابل، ذي قار، ميسان، كركوك).