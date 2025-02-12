لليوم الثاني على التوالي.. استمرار الحملة الكبرى في بغداد

نيوز – محلي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحملة الكبرى في العاصمة لغلق الساحات غير النظامية ومنع اصحاب المحال التجارية من وضع الحواجز امام محالهم.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "تواصل قيادة عمليات تواصل من خلال "لجنة متابعة الساحات/الكراجات" ولليوم الثاني على التوالي، بأسناد من للحراسات والامن، واجبات تدقيق ومتابعة الساحات غير المجازة".

وأضافت انه "تم غلق اكثر من (40) ساحة وكراج مخالف للشروط والضوابط المعمول بها والقاء القبض على عدد من المخالفين الذين يستغلون الارصفة مقابل استحصال مبالغ مالية بطرق غير شرعية ومنع اصحاب المحال التجارية من وضع (الحواجز) امام محلاتهم والتشديد على عدم الوقوف في السايد الثاني من الطرق الرئيسية".

وأكدت ان "هذه الإجراءات تهدف الى تنظيم انسيابية حركة السير والمرور في عموم مناطق العاصمة".