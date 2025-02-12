الطب العدلي تسلم رفات (28) شهيدًا من ضحايا مجزرة سجن بادوش

نيوز – محلي

أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الأربعاء، عن تسليمها رفات (28) شهيدًا من ضحايا مجزرة سجن بادوش.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي عباس، سلّمت دائرة الطب العدلي رفات (28) شهيدًا من ضحايا مجزرة سجن بادوش، التي ارتكبتها (عصابات الإرهابية) أثناء سيطرتها على محافظة نينوى، حيث تعد هذه الوجبة الثالثة المعلنة لمطابقة رفات شهداء مجزرة بادوش، ليصل عدد الحالات التي تم مطابقتها وتسليمها إلى ذويها إلى (151) رفاتًا".

واكد عباس أن "مجزرة بادوش تُعد من أعقد فنيًا، نظرًا لوقوعها في منطقة سيول ومياه جارية، إلا أن ملاكات دائرة الطب العدلي بذلت جهودًا استثنائية لجمع ومطابقة الرفات".

من جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين منذر أن "هناك وجبات قادمة يعمل عليها قسم المقابر الجماعية حتى إغلاق هذا الملف بالكامل".

وأشارت إلى أن "الوجبة الحالية تم تسليمها إلى ذوي الشهداء بتسهيلات مميزة، حيث تم إيصال معظم الشهداء إلى محافظات سكن ذويهم، وهي (بغداد، النجف الأشرف، بابل، كربلاء المقدسة، ذي قار، صلاح الدين، والديوانية)".