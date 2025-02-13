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العراق يسحب الدعوى القضائية المقامة ضد فجر السعيد
محليات
2025-02-13 | 03:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
السومرية
نيوزـ دوليات
اكدت السفارة العراقية في
دولة
الكويت، اليوم الخميس، سحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية فجر عثمان السعيد، بقرار من رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني.
وذكر بيان للسفارة، ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء
السيد محمد شياع السوداني، تؤكد سفارة جمهورية
العراق
في
دولة
الكويت الشقيقة، سحب الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد الإعلامية الكويتية فجر عثمان السعيد، على إثر الاعتذار الرسمي الذي صدر عنها".
وأضافت، ان "تكرر السفارة موقف جمهورية
العراق
الواضح والساعي للحفاظ على أعلى مستوى من العلاقات الشفافة والقوية مع
دولة
الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، وتعزيزها مع كل الشخصيات الإعلامية والمؤسسات الثقافية، وبما يؤكد لغة الاحترام المتبادل والجوار والتأريخ المشترك، وهو ما نسعى له دائماً مع جميع الأشقاء والأصدقاء".
وكانت
محكمة
الجنايات الكويتية قد قضت في وقت سابق من اليوم، بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن
دولة
.
>>
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