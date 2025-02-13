العراق يسحب الدعوى القضائية المقامة ضد فجر السعيد

وذكر بيان للسفارة، ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس السيد محمد شياع السوداني، تؤكد سفارة جمهورية في الكويت الشقيقة، سحب الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد الإعلامية الكويتية فجر عثمان السعيد، على إثر الاعتذار الرسمي الذي صدر عنها".وأضافت، ان "تكرر السفارة موقف جمهورية الواضح والساعي للحفاظ على أعلى مستوى من العلاقات الشفافة والقوية مع الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، وتعزيزها مع كل الشخصيات الإعلامية والمؤسسات الثقافية، وبما يؤكد لغة الاحترام المتبادل والجوار والتأريخ المشترك، وهو ما نسعى له دائماً مع جميع الأشقاء والأصدقاء".وكانت الجنايات الكويتية قد قضت في وقت سابق من اليوم، بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن .