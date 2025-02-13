الذكرى السنوية لفتوى الجهاد الكفائي.. السومرية تنشر صوراً بعد دقائق من الخطبة التاريخية

لم تمر إلا دقائق معدودات من الخطبة التاريخية، حتى بدأت الأحياء والقرى تتفاعل مع الصوت القادم من المرجعية العليا. فجأة، امتلأت الشوارع والجوامع بالحشود.المشاهد ادناه:ولولا تلك الفتوى التي وصفت بـ"العظيمة" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى لما تغيرت معايير المعركة وما كان لمعطيات الحرب أن تتحول بدرجة أذهلت العالم، بعد أن رسم أبناء الوطن ملحمة بطولية قل نظيرها.