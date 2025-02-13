هزة أرضية تضرب شمال العراق

وقال اعلام في بيان ورد لـ نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية، عصر اليوم، الموافق 13 شباط 2025 حدوث هزة أرضية في المثلث التركي الإيراني وبلغت قوتها (2,5) درجة".وأضاف: "هذا ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى".وواشار البيان الى: "نهيب بالمواطنين الكرام الابتعاد عن الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".