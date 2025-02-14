لماذا يرتفع الطلب على سيارات التاهو في العراق بعيد الحب؟.. اقتصادي يجيب

ويقول المرسومي في تدوينة، يترك عيد الحب بعض التأثيرات الإيجابية على الاقتصادات المتنوعة اذ تشير تقديرات رابطة مصدري نباتات ومنتجات الزينة إلى أن تركيا صدرت إلى أوروبا نحو 75 مليون بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار، علماً أن هذه الورود صُدّرت إلى 30 بلداً في مقدمتها هولندا وبريطانيا وألمانيا ورومانيا. مدفوعاً بفعاليات عيد الحب هذا العام وفي يرتفع الانفاق الاستهلاكي في هذه المناسبة إلى أكثر من 20 مليار دولار وهو ما يؤدي الى تسريع وتيرة نمو الناتج الاجمالي فيها. بيد أن الأثر سيكون محدودا في الدول النامية ومنها العراق، إذ أن الزيادة في الانفاق الاستهلاكي ستؤدي الى زيادة الاستيرادات من دون أن تترك أثرا ايجابيا على الاقتصاد.وينفق العراقيون الكثير من الأموال على السفر في عيد الحب خاصة وان متوسط إنفاق السنوي على السياحة يصل حسب تقديرات البنك الدولي الى 7.5 مليار دولار، وفقا للمرسومي.ويوضح انه بسبب سوء توزيع الدخل في الذي يتمثل باستحواذ فئة قليلة من السكان على الجزء الأكبر من الدخل القومي فأن هناك 36 ملياردير في الذين يمتلكون كل منهم أكثر من مليار دولار وهناك حسب دراسة فرنسية هناك 16 الف مليونير الذي يملك كل واحد منهم ما بين مليون دولار الى مليار دولار وبسبب ذلك شهد عيد الحب في هذه العام طلبا كبيرا من هؤلاء الأغنياء على سيارات الياهو كهدايا تقدم في هذه المناسبة علما سعر الياهو حوالي 100 مليون دينار وهو ما يعادل الرواتب الشهرية لنحو 150 موظف.