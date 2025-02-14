بقدر عمر الإمام المهدي (عج).. زائرو سامراء يوقدون 1191 شمعة بالصحن العسكري

تنشر نيوز، صوراً لأيقاد 1191 شمعة بمناسبة ولادة الامام ابن (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بمشاركة جمع غفير من الزائرين الكرام في الصحن العسكري الشريف.







سامراادناه الصور: