قطع للطرق واحتجاجات في غماس بسبب المشاريع المتلكئة.. هذه مطالب المتظاهرين (صور)

وقال مراسل انه "تم قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظات الجنوبية والنجف الذي يمر عن طريق غماس بمحافظة من قبل أهالي بسبب المشاريع المتلكئة".وأضاف، أن "مطالب المتظاهرين حددت بإكمال المستشفى المتلكئة منذ 14 عاماً وتوسعة مداخل قضاء غماس الخمسة واكمال مشروع المجاري ليكون مناطقي وتقليص الفترة المعتمدة لإكماله والتي تصل الى 7 سنوات".وأشار الى ان "المحتجين خرجوا بتظاهرات احتجاجاً على الشركة المنفذة لهذه المشاريع والتي قامت بحفر بأكمله وحولته الى خربة مملؤة بالأتربة".ادناه الصور: